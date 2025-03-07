СМИ сообщили о разработке ЕС плана по защите неба Украины 

В Евросоюзе (ЕС) разработали план по защите неба Украины. Об этом 7 марта сообщила The Guardian.Согласно плану, составленному военными экспертами, европейские военно-воздушные силы в составе 120 истребителей могут быть развернуты для защиты неба над Украиной.