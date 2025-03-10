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Путин поручил дать статус ветерана участникам спецоперации до 30 марта

Путин поручил дать статус ветерана участникам спецоперации до 30 марта

Президент Владимир Путин распорядился до 30 марта обеспечить возможность признания статуса ветерана всем участникам Специальной военной операции.

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