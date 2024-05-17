В семи муниципалитетах Южного Урала сохраняется запрет на вход в лес

В семи городах и районах Челябинской области действует особый противопожарный режим. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Главного управления лесами Челябинской области, с наступлением теплой погоды южноуральцы стали чаще выезжать на природу.
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