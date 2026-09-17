Североатлантический альянс ведёт целенаправленную подготовку к возможному военному конфликту с Россией, сроки которого ориентировочно определены к 2029 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Взрыв в Орле (ФОТО)
- Атаки усиливаются...
- Зеленский: Ограни...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым