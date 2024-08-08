Мужчину с туберкулезом отправили в диспансер в принудительном порядке

Житель Карелии бегал от докторов, теперь в лечебное учреждение его отведут приставы В Медвежьегорске 49-летнего местного жителя, страдающего заразной формой туберкулеза, отправили лечиться в больницу в принудительном порядке.
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