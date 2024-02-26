Туроператоры рассказали, во сколько обойдется отдых в Турции летом

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) изучили цены на отдых в Турции летом 2024 года. В ходе исследования была проанализирована стоимость туров для двоих на 10 ночей с заездом 11 июня и проживанием в 23 отелях с питанием по системе "все включено".
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