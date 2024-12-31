Буквально позавчера маститый укрожурналист Дмитрий Гордон с широкими международными связями в самых высоких властных кабинетах сделал неожиданный и, я бы сказал, смелый прогноз.
Бесстрашный Гордон
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Это всего лишь затишье перед бурей, а этого укрогондона, можно и не слушать, так ьрешет очередной раз, только и всего.
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15 час.
В С
Одноразовое изделие ждёт татуха на макушке.
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12 час.
Александр Салтановский
Ну хотя бы кто то, назвал ЭТО ЧМО как оно того заслуживает - укроГондон, точнее не скажешь!
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12 час.
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