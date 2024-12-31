Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 841 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Stepanov
    Да, в последние годы СССР любой почти вид общественной деятельности принимал уродливые формы.Почему рухнул ССС...
  • Nikolay Stepanov
    Есть подходящий исторический пример. Действовать так, как немцы в 30е годы решали еврейский вопрос в Польше: азиатска...«Не элита с высши...
  • Горский Виктор
    Этот параноик уничтожил почти всю элиту России - https://monamir.ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5...Почему рухнул ССС...

Бесстрашный Гордон

Бесстрашный Гордон

Буквально позавчера маститый укрожурналист Дмитрий Гордон с широкими международными связями в самых высоких властных кабинетах сделал неожиданный и, я бы сказал, смелый прогноз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Это всего лишь затишье перед бурей, а этого укрогондона, можно и не слушать, так ьрешет очередной раз, только и всего.
Ответить
15 час.
В С
Одноразовое изделие ждёт татуха на макушке.
Ответить
12 час.
Александр Салтановский
Ну хотя бы кто то, назвал ЭТО ЧМО как оно того заслуживает - укроГондон, точнее не скажешь!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх