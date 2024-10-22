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Царьград

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Блиновский и Полежаев – служба в "специальном" подразделении? В Сети всплыла тема использования контрактов с Минобороны для ухода от тюрьмы

Блиновский и Полежаев – служба в "специальном" подразделении? В Сети всплыла тема использования контрактов с Минобороны для ухода от тюрьмы

Блогер Алексей Блиновский и бывший чиновник Константин Полежаев: вместо приговора - служба в "специальном" подразделении? В Сети всплыла тема использования контрактов с Минобороны и фиктивного участия в СВО для ухода от тюрьмы.

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