Курс Bitcoin рухнул на 7% при касании $64 000. Почему на этой отметке пошли распродажи

Bitcoin вырос до касания уровня $64 000 и сразу с этого момента начались масштабные распродажи. Курс BTC снизился на 7% от этого максимума за 20 минут торгов из-за масштабной ликвидации позиций в криптодеривативах.
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