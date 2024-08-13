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Фармацевт рассказал, что лосось и яйца на завтрак помогают бороться с тревогой

Фармацевт рассказал, что лосось и яйца на завтрак помогают бороться с тревогой

Кроме того, специалист отметил успокаивающие свойства зеленого чая и семян чиа.Фармацевт Киран Джонс рассказал о пользе употребления яиц и лосося.

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