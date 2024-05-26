Опубликовано видео с места ДТП, которое устроил глава Полтавского района Милашенко. Видео: Жесть Омска Новости Омска.
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Опубликовано видео с места ДТП, которое устроил глава Полтавского района Милашенко. Видео: Жесть Омска Новости Омска.