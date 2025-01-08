Украинцы вляпались в «террористический интернационал» в Латинской Америке

Латиноамериканское новостное информагентство EFE со ссылкой на госТВ Венесуэлы передает, что в этой стране задержаны трое украинцев, которых подозревают в подготовке «террористических акций против мира» накануне инаугурации президента Мадуро.
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