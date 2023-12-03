«Прям не узнала»: свежие фото Заворотнюк потрясли поклонников до глубины души

Последние четыре года всеми любимая звезда «Моей прекрасной няни» борется со страшной формой рака. После рождения младшей дочери Милы у Анастасии Заворотнюк начала прогрессировать глиобластома головного мозга.
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