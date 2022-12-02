Вывоз продукции из карантинной фитосанитарной зоны без оформления карантинного сертификата является нарушением

В ноябре в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям поступил материал КУСП № 11592 МО МВД России «Вяземский», согласно которому сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Вяземский» был выявлен факт перевозки индивидуальным предпринимателем древесины без карантинного сертификата, что является нарушением фитосанитарного законодательства РФ, так как перевозка древесины осуществлялась из карантинных фитосанитарных зон по карантинным вредителям леса малому черному еловому усачу (Monochamus sutor L.