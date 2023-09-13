Живая Кубань

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Краснодарский край празднует 86-ую годовщину со дня образования

Краснодарский край празднует 86-ую годовщину со дня образования

Краснодарский край празднует 86-ую годовщину со дня образования13 сентября 1937 года Центральный исполнительный Комитет СССР принял территориальное постановление о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область.

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