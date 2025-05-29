Красную Поляну и Северный Кавказ собираются соединить железной дорогой

Красную Поляну и Северный Кавказ собираются соединить железной дорогойСтроительство новой железной дороги планируется в перспективе между курортами Красной Поляны в Сочи и Северного Кавказа для решения логистических задач.
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