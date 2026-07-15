За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 968 подписчиков

Почему доставка из Китая за месяц подорожала на четверть

Почему доставка из Китая за месяц подорожала на четверть

За последний месяц стоимость автодоставки грузов из Китая в Россию выросла на 15-25%.  Участники рынка единодушно связывают этот скачок не столько с прямым удорожанием дизельного топлива, сколько с хаосом в сроках доставки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии