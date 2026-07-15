Почему доставка из Китая за месяц подорожала на четверть

За последний месяц стоимость автодоставки грузов из Китая в Россию выросла на 15-25%. Участники рынка единодушно связывают этот скачок не столько с прямым удорожанием дизельного топлива, сколько с хаосом в сроках доставки.
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