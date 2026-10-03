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Орловские новости

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Задолженность по налогам в Орловской области сократилась на 35,5%

Задолженность по налогам в Орловской области сократилась на 35,5%

Задолженность по имущественным налогам в Орловской области за восемь месяцев 2026 года снизилась на 131,1 млн рублей благодаря новому порядку взыскания, позволяющему списывать средства с банковских счетов без суда.

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