Страна и люди
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Страна и люди

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Глава Северной Осетии сообщил о разрушениях и возгораниях от атаки БПЛА

Глава Северной Осетии сообщил о разрушениях и возгораниях от атаки БПЛА

В Северной Осетии в результате атаки БПЛА зафиксированы разрушения и возгорания. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

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