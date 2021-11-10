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Почему большинство россиян считает что государство обманывает их

Почему большинство россиян считает что государство обманывает их

автор - Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте уважаемые читатели.

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Александр
Не жили при строительстве социализма там всего было в избытке. Сейчас я могу работать сколько хочу и зарабатывать раньше такого не было
Сергей Полосов
Дело в том что, действительно, есть вопросы. Если совок скинули в 91м году, то сегодня, во власти, сохранилось всё совковое. Лгут на каждом шагу: лжет Голикова, лжет Силуянов, ЛЖЕТ ПФР, лжет всякая сволочь изображающая себя "оппозицией"...и Высшая власть на это не реагирует НИКАК (от слова "ВООБЩЕ").
Виктор Василенко
в России ЛОЖЬ возведена в ранг государственной политики ....
Серж Прологов
Дык... неизбывное наследие совка. Где и как воспитывались все эти силуяновы, голиковы и прочие рогозины? СОВКОМ, ПРИ СОВКЕ, ПО-СОВКОВСКИ. Вот они и правят (по-совковски): деньги девать некуда - БАЦ!!! два рда на понт под названием "актрисулька в космосе". ГЛУПО, бесполезно - за то "ПЕРВЫЕ"...
Gleb
👋👋👋Согласен на 100%
Дмитрий Демочкин
До второго срока было вроде нормально. А потом свернули непонятно куда. Маразм,вранье,запреты........нищета.
Василий
Димон сглазил.
Владимир СВ
Ха Ха Ха ..Ссыкухин ... в кои то веки че то путнее сказал .. Только вот вопрос ... чё ты жопу то заних везде рвешь Ась Ссы в рожу ??
Татьяна Браун
Очень качественно работает кампания по обсиранию всего, что делает российское правительство. Посмотрите по Интернету-сплошные помои. И на хорошее, и на плохоее. Частенько и с ног на голову переворачивают очень ловко.
Александр Павлов
Значит качественней должно работать правительство.
Александр Турчин
А где ты видела хорошее???Подлее власти ещё не было!!!
Александр Павлов
А это кому-как. Видимо для неё лучше нынешней власти нет, а значит лично у нее все хорошо.
Александр Надоров
если ты не обманываешь и все движется в гору - то как то сложно придумать плохое и поймать на лжи. и второе - где ваши конкретные аргументы того, что в статье "с ног на голову переворачивают очень ловко".... тогда бы вам больше верили а не изложенному в статье
Игорь Тихонов
Да нет у них никаких аргументов, кроме как у незабвенного отца Федора - "Сам дурак"...
Серж Прологов
Вам ТРИДЦАТЬ ЛЕТ аргументы приводят и на словах, и на деле, и по-жизни. А вы все чегез губу тянете: "не пра... я не ве... дакажитя..."
Василий
Полагаете нам есть чем похвастаться?
Александр Надоров
один дельный аргумент приведите прогресса, и я соглашусь что не прав !!! - мои родители на двоих наработали больше 80 лет трудового стажа. пенсия на двоих - чуть больше 2 прожиточных минимумов на двоих (около 27т.р.) - это нормально??? второй аргумент оспорьте: около дома родителей стоит ЗДАНИЕ сельской амбулатории, которую как раз таки прикрыли где то около 30 лет назад. и село не вымирающее, и в свое время в амбулатории врачи даже были.... а теперь.... ЗДАНИЕ, в котором и фельдшер то не всегда бывает. по врачам в лучшем случае надо в райцентр.... а лучше в областной (больше 100 км), но сам лично возил в соседний облцентр (более 200 км в одну сторону), так как в своей области нужных специалистов нет. могу еще примеры, но думаю и этого хватит. а теперь Ваши аргументы (надеюсь прочесть что то стоящее.... и не из разряда "сам дурак")
Кошмар
Толлям новые транши годеп подкинул. Вот и отрабатывают... Во вкус лёгких денег вошли...
Кошмар
Ну, разве не прогресс, если я за последние 20 лет купил и квартиру 90кв.м. и машину. Когда ушёл на пенсию, получал 20 000, сейчас 30 000. То есть за последние 8 лет пенсия у меня выросла на 10 000. Мне хватает. А в городе все больничные корпуса, включая две поликлиники капитально отремонтировали. И врачей хватает. Может, у вас начальство вороватое? Или народ работать не хочет? А пенсии почему такие маленькие? Мало зарабатывали? А почему? Серые зарплаты, или специалисты никакие?
Серж Прологов
Опять "за рыбу гроши"? А говоришь "не из разряда "сам дурак". ПиздИшь, блядь, как бессмертный, но пиздишь упорно одно и то же...
Vasily Golov
Более 30 млн работающего населения обманывает государство.Не платит государств налоги и взносы,но получают пенсии,лечит государство.Далее любители халявы спровоцируют рост цен- инфляцию.Кредиты и пособия.
Игорь Каммерер
Не от хорошей жизни им приходится обманывать государство...
Александр Надоров
опять правителям досталось плохое население)))
Vasily Golov
От хорошей жизни на отдых уехало 40 тыс чел за границу в каникулы с 28.10.по 07.11.2021гОдни локдаун и пособия,других небольшой отпуск оплачиваемый.Плохое государство в России,а в США и Евросоюза отличное.Зеленый пропуск на работу и передвижение. Протестуют и стычки с полицией до мордобоя.
Vasily Golov
Не плохое население,но хитрое.Все достояние от СССР,но зарплаты от РФ.Дефицита не должно быть.Пока как работаем( выработка на одного в районе 12000$ в год),но получать как в Европе( выработка 33000$).
Виктор Муравьев
Государство есть аппарат насилия меньшинства над большинством. Так было завтра и будет вчера. Вот и всё.
Vasily Golov
У любого государства есть институты налоговые и полицейские. Насилие от них.За беззаконие и вседозволенность.Репрессии и обдираловки. Как без них ? Мордобой не нужен,пенсии и льготы нужны. В 1993 году в США были застрелены 7 человек из каждых 100 000 (от 12-ти и старше).. В 2013 году из огнестрельного оружия были убиты 11 208 человек, и ещё 21 175 застрелились сами.Это результат личного оружия на руках.. В 2013 году в обращение вошли почти 16 миллионов новых стволов.
Владимир
У нас же демократия. А что это такое? Власть жuдов над народом. И вы думаете что будет что-то хорошее для народа?
Игорь Кузнецов
Автор живёт в СССР после 1985 года или в России в 90-е? Вот тогда обманывали. А теперь - если Запад накладывает санкции, то всё делается правильно. Другое дело пора бы подумать как постепенно снижать резкое неравенство в доходах граждан РФ (децильный коэффициент). Скандинавские страны можно взять как пример куда надо "рулить" в налогообложении.
Mishenkovalm48
Для меня пример Китай - строй не меняли, ничего не переименовывали, Мао не поносят, а страна развивается.
Vasily Golov
Менталитет китайца,Гражданин США китайского происхождения считает родиной Китай.Когда Мао объявил о создании атомной бомбы все ядерщики китайского происхождения прибыли из разных стран,бросили семьи и работу.Партия сказала,народ исполняет.
ЛЮДМИЛА ХРАМОВА
Китай пршел через многие трудности. Во-первых-народ трудолюбивый, исторически почти все изобрели китайцы. Во-вторых,это законопослушный народ. Нам надо многому у них учиться.
Кошмар
Строй то как раз в Китае поменяли. Разрешили частную собственность на средства производства. А это уже не социализм.
Кошмар
Ага... китайские ядерщики, мля... Сначала СССР Китаю заводы по обогащению урана делал, теперь Россия. Не так давно два завода под ключ сдали. А вы говорите партия... народ... )))
Vasily Golov
Тогда в 50-е СССР сам не умел обогащать уран.авария за аварией.Франция была продвинутой и многое пришло от нее.Я говорю про менталитет китайца.Чайнтаун в США.Боится США волнения китайцев.Из общего производства 25,23 млн автомобилей в 2020 году коммерческие автомобили (грузовики и автобусы) составили 5 млн 231,2 тыс. с приростом на 20%, став рекордным за все годы наблюдений! В Китае в 2020г продано легковых автомобилей 19 864 698 шт.С 2009 года КНР является крупнейшим авторынком в мире и крупнейшим автопроизводителем в мире.
Vasily Golov
Компании со штаб-квартирами в Китае произвели в 2020 году микросхем на общую сумму 8,3 млрд долл. В рамках программы «Сделано в Китае» Пекин поставил задачу к 2025 году обеспечивать 70 % своего внутреннего спроса.В Китае создан самый мощный в мире квантовый компьютер . За квартал было продано 69,7 млн мобильных компьютеров -ноутбуков Lenovo, а за весь год — 226,8 млн. По итогам III квартала 2020 г. компании HP удалось «отбить» у Lenovo первую строчку мирового рейтинга производителей ноутбуков.
Кошмар
У вас неверные сведения. С 1956 года был у нас цех обогащения урана диффузным методом. И работал безаварийно, пока весь завод не перешёл на центрифуги. Так что всё мы умели и имели. А вот насчёт Франции сомневаюсь. Во всяком случае первый промышленный реактор во Франции появился в 1959 году, а в СССР в 1948году. А первую в мире АЭС в СССР запустили в 1954 году... В России уже лет 20 изготавливают для французских АЭС жидкие стержни. (у нас металлические)
Кошмар
Не забывайте, что во все времена США только вредила СССР и РФ, а Китаю помогала. В США почти не осталось заводов, многие из них перекочевали в Китай, где-то в районе 80-90-х.
Кошмар
Если бы США и нам передало свои технологии, как Китаю, то и мы бы смогли 8-9 млрд микросхем выпустить...)))))))))))))))))
Владимир
а если считать, то за 6 лет меня лично государство нае.., ой простите, обмануло почти на миллион руб. И я должен быть ему за это благодарен?
Boris Max
Поделись как это по 13 500 тебе в месяц не до дали? Хотя как писун прячет свое рыло то как правило бот или хохлоговносос.
Серж Прологов
Так мудаков ПОЛОЖЕНО обманывать... Вы для этого существуете (не "живете", а именно "существуете").
Василий
А что мешает боту или хохлоговнососу прикрепить чужое фото? Мозги вот используют все только свои. Кстати, российские проблемы почему-то обсуждают недруги.
Владимир
Пенсию недоплачивает по 10 т.р в месяц. А лицо не прятал, но миртесен удалил мой аккаунт, хотя ему было почти 10 лет. Как только правду о жuдах написал несколько раз. Но спасибо, посмеялся. У вас на аватарке чьё рыло?
Владимир
Ну да, конечно. А вы лох или даун? Вас фуфлодемия не коснулась? Или уже ширнулись и поэтому слюной брызжете?
Boris Max
Моё лицо... рыло прячут.... А о не доплате я не поверю... с пенсиями давным давно всё нормально.. так что нет документа одни слова..
Boris Max
Автор, какой ты такое и окружение... вот у меня все вокруг за Россию и Путина.. все 99%.. И это что за показатель один раз ты посмотрел телевидение и сми пробежался... Да вы батенька не патриот А ПРОВОКАТОР!!!
Александр Турчин
Зачётно лизнул!!!
Samarium
За Россию-ДА....
Boris Max
Лижешь ты... А я жил тогда и живу сейчас... так вот сейчас на много лучше... Хотя можно кое что и вернуть из истории... например Сталина...))))
Boris Max
Кем бы заменил Путятича?
Юрий Кушнарев
99% дебилов в окружении? Даже для едроса это перебор
Boris Max
А мне не нужны иноверцы...
Серж Прологов
Не терпится на Колыму? Попроси ближайшего туроператора...
Юрий Кушнарев
значит у тебя жидовский кагал,вот они точно за путина поголовно.Никогда им на Руси так шикарно не жилось...
Александр Павлов
Тобой. Если хорошо живешь,-знаешь как поднять благосостояние других. Только не говори "работать надо", все и без тебя это знают, вопрос где и за что, чтоб всем хватило и хватало.
Boris Max
Не терпится порядок в Стране.
Boris Max
Нет и близко не имею отношения к евреям. НОФФ! вот тебя якобы коммуняка спрашиваю ты то за кого, за ЗЮ, за Рашкина, за истеричку Бондаренко или за Грудинина? Дурак ты в свои 64 года!
Юрий Кушнарев
Лет мне немного поменьше,но ты,вошь лобковая,кто такое.чтобы вопросы задавать? Судя по гнусной манере - жидёнок или хохлоуёбок со стажем.
Кошмар
Чувствуется в тебе старая коммуняцкая закалка. Чувствуется.
Владимир
Вы наверное налогов не платите в России, поэтому вас государство и не обманывает. А вот на мои деньги зачем-то ширяют всех подряд ядохимикатами, а орут что безплатно
Серж Прологов
"Порядок" это хорошо. Только бы еще знать что такое "порядок".
Кошмар
Boris Max
Да пора... давно пора..
Boris Max
У меня нет вопросов к уёбку ЛДПРовцу. Если ты настаиваешь, что не КПРФовец...))))
Boris Max
Коммуняк он материт.. скорей всего Жирика чествует.
Boris Max
По сей день плачу... только я не ленюсь и когда есть проблемы поднимаю задницу и своё получаю. А ты если себе пенсию насчитал по своей собственной системе.. ну тогда можешь петь и о 20 т недоплат...))))
Кошмар
А по замашкам и гонору, так вылитый парторг из 80-х годов.
Boris Max
Хотя бы что бы не было в стране безработного на авто за 3-5-7 миллионов рублей!
Boris Max
Да же в партии не был никогда....
Кошмар
Кто, Кушнарёв в партии не был?
Boris Max
отвали... что добарался...
кормчий
Очень многие привыкли,что государство им должно,забывая при этом ,что они давно уже не живут при " развитом " социализме . Нет господа .сейчас другие времена и человек сейчас сам себе хозяин и ждать от государства подачек очень глупо.
Геннадий Блинов
Это злопыхатель забыл 90-е, но делает всё чтобы к ним вернуться! Ей Богу вам нужен Сталин!!!
Samarium
Почему так считают...??? Потому что обманывает... Если бы было иначе не считали бы так...
Владимир Петров
Государство НЕ может обманывать или не обманывать уже по определению! Обманывать может только человекообразный примат, каковым является ЛЮБОЙ, попавший во власть! Главная (и единственная) цель такого примата - ВОРОВАТЬ, ВОРОВАТЬ, ВОРОВАТЬ неограниченно и безнаказанно! Поэтому ожидать от власти, что она НЕ будет обманывать свой народ - примитивная утопия! В 1917-м году народ взбунтовался и скинул существующую на тот период продажную власть! Несколько лет после этой революции продажных человеко-приматов во власти было не слишком много! Но! Законы Природы отменить НЕВОЗМОЖНО, даже тогда, когда эти законы очень кому-то не нравятся! И в соответствии с этими законами власть просто НЕ может быть НЕ продажной! Можно только на очень короткое время скинуть власть продажную и назначит власть честную! Через этот короткий промежуток власть снова надо менять! Но делать это на законном основании - не получится, так как ВСЕ законы пишут те же продажные власть имущие приматы! Так что революции становятся НЕИЗБЕЖНЫМИ! Меня за эти слова можно, конечно, засудить и посадить в тюрьму! Но суть от этого НЕ изменится! Сам я уже слишком стар! Поэтому проживу я месяцем больше или месяцем меньше - мне уже до лампочки! Но любая власть ПРИ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМАХ её назначения очень скоро начнёт ВОРОВАТЬ, ВОРОВАТЬ, ВОРОВАТЬ неограниченно и безнаказанно!
Галина Потапчик
Каждый судит по себе!! Уверена что автор и его окружение тоже из 90тых- Ельцинских!!!Врет автор, врет и прикрывается заботой к Россиянам!!!
Юрий Кушнарев
в чём он врёт,только конкретно
Галина Потапчик
Я не собираюсь здесь писать трактаты, но Ведь тогда манипуляторы как Вы начинают использовать в своих грязных целях естественную тягу людей к справедливости, к лучшей жизни, чувство сострадания, патриотизм, стремление наказать виновных. И все эти благородные порывы приводят к антигуманным поступкам.
Евгений Алексеенко
Если наше правительство, что-то отрицает - значит это обязательно было. И смех и грех, но это срабатывает практически всегда, вот смотрите : Если государство говорит, что контролирует инфляцию - значит цены опять сильно вырастут. Если государство начинает борьбу с бедностью, значит бедных станет ещё больше. Если государство начинает борьбу с коррупцией значит коррупция ещё сильнее будет расцветать. Если государство берётся за образование и медицину, значит эти отрасли обречены. И еще много чего обещал и где это?
Василий
Если обещает не поднимать пенсионку, ...
Владимир Домнин
"Почему большинство россиян считает что государство обманывает их?" Потому что государство обманывает их.
Vladimir Mordik
А когда жиды говорили правду обычным людям?
Mike х
Как всегда 3,14здят
Владимир
Старинная русская пословица: жuду верить, что ситом воду мерять
Кошмар
Ни хрена у аффтора родни и знакомых! Аж более 90% россиян... Охренеть можно....))) Это же сколько он выпил?!
Vasily Golov
Народ и ныне обманываться рад.Мошенники по 5 млрд руб в мес получают от населения.Лезут в кредиты и перечисляют по телефонному звонку деньги.В колониях,СИЗО,и городах Украины созданы колцентры для мошенников.Разработана программу для звонка с чужого телефона.Украинец из Днепра может звонить от имени родственника на Сахалин.Родственник в Петербурге. ФИО знают.Эта цифра прозвучала на передаче А.Малахова "Прямой эфир".Есть видео.Ознакомьтесь онлайн.
Teodor
Насколько я знаю, что сколько живу, столько и обманывают. Уже такое состояние, что даже скажут правду - не поверю. Посмотрите на промасленные, самодовольные до наглости фейсы депутатов, олигархов, министров. Вы думаете у них есть совесть? Те, кто с совестью, в этой стае не уживаются. Хоть и говорят, что Россия исчерпала свой лимит на революции, ну а как, в такой ситуации без неё? Я не о бойне на улицах, я о бойне в мозгах. Пора найти, наконец, свой путь развития и он, ну никак, не капиталистический.
Виталий Литвинов
Ну дык предложи, новый общественный строй, который должен прийти на смену Капитализму. Пока на земле нет и не было такого человека знающего как построить и что это такое будет после капитализма. Никто не знает, как эта формация должна действовать, мало того даже не сразу заметят когда она придёт, сформулируют потом, когда определятся её основные экономические черты и трудовые взаимоотношения. Новая формация появится только тогда, когда появятся новые прорывные технологии, такие как: обработка камня-каменный век, металлургия-медный и железный породившие рабовладение просуществовавшее до наших дней в том или ином виде; приручение и разведение животных, породило владельцев скота и земельных участков, что привело к появлению феодализма, ну а наука и появление машин заменяющих труд человека, значительно усиливших производительность труда, привели к развитию отношений. которые принято называть капитализмом, социализм это ничто иное, как одна из ветвей капитализма и пока не будет нового научнрго и технического прорыва, каким он будет никто не знает, мы будем жить и развиваться в условиях капитализма. В своё время самый великий гуру современности в области взаимоотношений труда и капитала предупреждал: новая общественная формация придёт на смену капитализма эволюционным путём. Ленин со товарищи не вняли учителю, утопили в крови кучу наших соотечественников, совершили революцию и получили пшик. Всё вернулось на круги своя, можно дурить людей, природу надурить нельзя.

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