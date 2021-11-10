Почему большинство россиян считает что государство обманывает их

Любопытно, однакоПолитикаПочему большинство россиян считает что государство обманывает их автор - Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте уважаемые читатели.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександрНе жили при строительстве социализма там всего было в избытке. Сейчас я могу работать сколько хочу и зарабатывать раньше такого не былоСергей ПолосовДело в том что, действительно, есть вопросы. Если совок скинули в 91м году, то сегодня, во власти, сохранилось всё совковое. Лгут на каждом шагу: лжет Голикова, лжет Силуянов, ЛЖЕТ ПФР, лжет всякая сволочь изображающая себя "оппозицией"...и Высшая власть на это не реагирует НИКАК (от слова "ВООБЩЕ").Виктор Василенков России ЛОЖЬ возведена в ранг государственной политики ....Серж ПрологовДык... неизбывное наследие совка. Где и как воспитывались все эти силуяновы, голиковы и прочие рогозины? СОВКОМ, ПРИ СОВКЕ, ПО-СОВКОВСКИ. Вот они и правят (по-совковски): деньги девать некуда - БАЦ!!! два рда на понт под названием "актрисулька в космосе". ГЛУПО, бесполезно - за то "ПЕРВЫЕ"...GGleb👋👋👋Согласен на 100%Дмитрий ДемочкинДо второго срока было вроде нормально. А потом свернули непонятно куда. Маразм,вранье,запреты........нищета.ВВасилийДимон сглазил.Владимир СВХа Ха Ха ..Ссыкухин ... в кои то веки че то путнее сказал .. Только вот вопрос ... чё ты жопу то заних везде рвешь Ась Ссы в рожу ??Татьяна БраунОчень качественно работает кампания по обсиранию всего, что делает российское правительство. Посмотрите по Интернету-сплошные помои. И на хорошее, и на плохоее. Частенько и с ног на голову переворачивают очень ловко.Александр ПавловЗначит качественней должно работать правительство.Александр ТурчинА где ты видела хорошее???Подлее власти ещё не было!!!Александр ПавловА это кому-как. Видимо для неё лучше нынешней власти нет, а значит лично у нее все хорошо.Александр Надоровесли ты не обманываешь и все движется в гору - то как то сложно придумать плохое и поймать на лжи. и второе - где ваши конкретные аргументы того, что в статье "с ног на голову переворачивают очень ловко".... тогда бы вам больше верили а не изложенному в статьеИгорь ТихоновДа нет у них никаких аргументов, кроме как у незабвенного отца Федора - "Сам дурак"...Серж ПрологовВам ТРИДЦАТЬ ЛЕТ аргументы приводят и на словах, и на деле, и по-жизни. А вы все чегез губу тянете: "не пра... я не ве... дакажитя..."ВВасилийПолагаете нам есть чем похвастаться?Александр Надороводин дельный аргумент приведите прогресса, и я соглашусь что не прав !!! - мои родители на двоих наработали больше 80 лет трудового стажа. пенсия на двоих - чуть больше 2 прожиточных минимумов на двоих (около 27т.р.) - это нормально??? второй аргумент оспорьте: около дома родителей стоит ЗДАНИЕ сельской амбулатории, которую как раз таки прикрыли где то около 30 лет назад. и село не вымирающее, и в свое время в амбулатории врачи даже были.... а теперь.... ЗДАНИЕ, в котором и фельдшер то не всегда бывает. по врачам в лучшем случае надо в райцентр.... а лучше в областной (больше 100 км), но сам лично возил в соседний облцентр (более 200 км в одну сторону), так как в своей области нужных специалистов нет. могу еще примеры, но думаю и этого хватит. а теперь Ваши аргументы (надеюсь прочесть что то стоящее.... и не из разряда "сам дурак")КошмарТоллям новые транши годеп подкинул. Вот и отрабатывают... Во вкус лёгких денег вошли...КошмарНу, разве не прогресс, если я за последние 20 лет купил и квартиру 90кв.м. и машину. Когда ушёл на пенсию, получал 20 000, сейчас 30 000. То есть за последние 8 лет пенсия у меня выросла на 10 000. Мне хватает. А в городе все больничные корпуса, включая две поликлиники капитально отремонтировали. И врачей хватает. Может, у вас начальство вороватое? Или народ работать не хочет? А пенсии почему такие маленькие? Мало зарабатывали? А почему? Серые зарплаты, или специалисты никакие?Серж ПрологовОпять "за рыбу гроши"? А говоришь "не из разряда "сам дурак". ПиздИшь, блядь, как бессмертный, но пиздишь упорно одно и то же...VGVasily GolovБолее 30 млн работающего населения обманывает государство.Не платит государств налоги и взносы,но получают пенсии,лечит государство.Далее любители халявы спровоцируют рост цен- инфляцию.Кредиты и пособия.Игорь КаммерерНе от хорошей жизни им приходится обманывать государство...Александр Надоровопять правителям досталось плохое население)))VGVasily GolovОт хорошей жизни на отдых уехало 40 тыс чел за границу в каникулы с 28.10.по 07.11.2021гОдни локдаун и пособия,других небольшой отпуск оплачиваемый.Плохое государство в России,а в США и Евросоюза отличное.Зеленый пропуск на работу и передвижение. Протестуют и стычки с полицией до мордобоя.VGVasily GolovНе плохое население,но хитрое.Все достояние от СССР,но зарплаты от РФ.Дефицита не должно быть.Пока как работаем( выработка на одного в районе 12000$ в год),но получать как в Европе( выработка 33000$).Виктор МуравьевГосударство есть аппарат насилия меньшинства над большинством. Так было завтра и будет вчера. Вот и всё.VGVasily GolovУ любого государства есть институты налоговые и полицейские. Насилие от них.За беззаконие и вседозволенность.Репрессии и обдираловки. Как без них ? Мордобой не нужен,пенсии и льготы нужны. В 1993 году в США были застрелены 7 человек из каждых 100 000 (от 12-ти и старше).. В 2013 году из огнестрельного оружия были убиты 11 208 человек, и ещё 21 175 застрелились сами.Это результат личного оружия на руках.. В 2013 году в обращение вошли почти 16 миллионов новых стволов.ВладимирУ нас же демократия. А что это такое? Власть жuдов над народом. И вы думаете что будет что-то хорошее для народа?Игорь КузнецовАвтор живёт в СССР после 1985 года или в России в 90-е? Вот тогда обманывали. А теперь - если Запад накладывает санкции, то всё делается правильно. Другое дело пора бы подумать как постепенно снижать резкое неравенство в доходах граждан РФ (децильный коэффициент). Скандинавские страны можно взять как пример куда надо "рулить" в налогообложении.MMishenkovalm48Для меня пример Китай - строй не меняли, ничего не переименовывали, Мао не поносят, а страна развивается.VGVasily GolovМенталитет китайца,Гражданин США китайского происхождения считает родиной Китай.Когда Мао объявил о создании атомной бомбы все ядерщики китайского происхождения прибыли из разных стран,бросили семьи и работу.Партия сказала,народ исполняет.ЛЮДМИЛА ХРАМОВАКитай пршел через многие трудности. Во-первых-народ трудолюбивый, исторически почти все изобрели китайцы. Во-вторых,это законопослушный народ. Нам надо многому у них учиться.КошмарСтрой то как раз в Китае поменяли. Разрешили частную собственность на средства производства. А это уже не социализм.КошмарАга... китайские ядерщики, мля... Сначала СССР Китаю заводы по обогащению урана делал, теперь Россия. Не так давно два завода под ключ сдали. А вы говорите партия... народ... )))VGVasily GolovТогда в 50-е СССР сам не умел обогащать уран.авария за аварией.Франция была продвинутой и многое пришло от нее.Я говорю про менталитет китайца.Чайнтаун в США.Боится США волнения китайцев.Из общего производства 25,23 млн автомобилей в 2020 году коммерческие автомобили (грузовики и автобусы) составили 5 млн 231,2 тыс. с приростом на 20%, став рекордным за все годы наблюдений! В Китае в 2020г продано легковых автомобилей 19 864 698 шт.С 2009 года КНР является крупнейшим авторынком в мире и крупнейшим автопроизводителем в мире.VGVasily GolovКомпании со штаб-квартирами в Китае произвели в 2020 году микросхем на общую сумму 8,3 млрд долл. В рамках программы «Сделано в Китае» Пекин поставил задачу к 2025 году обеспечивать 70 % своего внутреннего спроса.В Китае создан самый мощный в мире квантовый компьютер . За квартал было продано 69,7 млн мобильных компьютеров -ноутбуков Lenovo, а за весь год — 226,8 млн. По итогам III квартала 2020 г. компании HP удалось «отбить» у Lenovo первую строчку мирового рейтинга производителей ноутбуков.КошмарУ вас неверные сведения. С 1956 года был у нас цех обогащения урана диффузным методом. И работал безаварийно, пока весь завод не перешёл на центрифуги. Так что всё мы умели и имели. А вот насчёт Франции сомневаюсь. Во всяком случае первый промышленный реактор во Франции появился в 1959 году, а в СССР в 1948году. А первую в мире АЭС в СССР запустили в 1954 году... В России уже лет 20 изготавливают для французских АЭС жидкие стержни. (у нас металлические)КошмарНе забывайте, что во все времена США только вредила СССР и РФ, а Китаю помогала. В США почти не осталось заводов, многие из них перекочевали в Китай, где-то в районе 80-90-х.КошмарЕсли бы США и нам передало свои технологии, как Китаю, то и мы бы смогли 8-9 млрд микросхем выпустить...)))))))))))))))))Владимира если считать, то за 6 лет меня лично государство нае.., ой простите, обмануло почти на миллион руб. И я должен быть ему за это благодарен?Boris MaxПоделись как это по 13 500 тебе в месяц не до дали? Хотя как писун прячет свое рыло то как правило бот или хохлоговносос.Серж ПрологовТак мудаков ПОЛОЖЕНО обманывать... Вы для этого существуете (не "живете", а именно "существуете").ВВасилийА что мешает боту или хохлоговнососу прикрепить чужое фото? Мозги вот используют все только свои. Кстати, российские проблемы почему-то обсуждают недруги.ВладимирПенсию недоплачивает по 10 т.р в месяц. А лицо не прятал, но миртесен удалил мой аккаунт, хотя ему было почти 10 лет. Как только правду о жuдах написал несколько раз. Но спасибо, посмеялся. У вас на аватарке чьё рыло?ВладимирНу да, конечно. А вы лох или даун? Вас фуфлодемия не коснулась? Или уже ширнулись и поэтому слюной брызжете?Boris MaxМоё лицо... рыло прячут.... А о не доплате я не поверю... с пенсиями давным давно всё нормально.. так что нет документа одни слова..Boris MaxАвтор, какой ты такое и окружение... вот у меня все вокруг за Россию и Путина.. все 99%.. И это что за показатель один раз ты посмотрел телевидение и сми пробежался... Да вы батенька не патриот А ПРОВОКАТОР!!!Александр ТурчинЗачётно лизнул!!!SamariumЗа Россию-ДА....Boris MaxЛижешь ты... А я жил тогда и живу сейчас... так вот сейчас на много лучше... Хотя можно кое что и вернуть из истории... например Сталина...))))Boris MaxКем бы заменил Путятича?Юрий Кушнарев99% дебилов в окружении? Даже для едроса это переборBoris MaxА мне не нужны иноверцы...Серж ПрологовНе терпится на Колыму? Попроси ближайшего туроператора...Юрий Кушнаревзначит у тебя жидовский кагал,вот они точно за путина поголовно.Никогда им на Руси так шикарно не жилось...Александр ПавловТобой. Если хорошо живешь,-знаешь как поднять благосостояние других. Только не говори "работать надо", все и без тебя это знают, вопрос где и за что, чтоб всем хватило и хватало.Boris MaxНе терпится порядок в Стране.Boris MaxНет и близко не имею отношения к евреям. НОФФ! вот тебя якобы коммуняка спрашиваю ты то за кого, за ЗЮ, за Рашкина, за истеричку Бондаренко или за Грудинина? Дурак ты в свои 64 года!Юрий КушнаревЛет мне немного поменьше,но ты,вошь лобковая,кто такое.чтобы вопросы задавать? Судя по гнусной манере - жидёнок или хохлоуёбок со стажем.КошмарЧувствуется в тебе старая коммуняцкая закалка. Чувствуется.ВладимирВы наверное налогов не платите в России, поэтому вас государство и не обманывает. А вот на мои деньги зачем-то ширяют всех подряд ядохимикатами, а орут что безплатноСерж Прологов"Порядок" это хорошо. Только бы еще знать что такое "порядок".КошмарBoris MaxДа пора... давно пора..Boris MaxУ меня нет вопросов к уёбку ЛДПРовцу. Если ты настаиваешь, что не КПРФовец...))))Boris MaxКоммуняк он материт.. скорей всего Жирика чествует.Boris MaxПо сей день плачу... только я не ленюсь и когда есть проблемы поднимаю задницу и своё получаю. А ты если себе пенсию насчитал по своей собственной системе.. ну тогда можешь петь и о 20 т недоплат...))))КошмарА по замашкам и гонору, так вылитый парторг из 80-х годов.Boris MaxХотя бы что бы не было в стране безработного на авто за 3-5-7 миллионов рублей!Boris MaxДа же в партии не был никогда....КошмарКто, Кушнарёв в партии не был?Boris Maxотвали... что добарался...кормчийОчень многие привыкли,что государство им должно,забывая при этом ,что они давно уже не живут при " развитом " социализме . Нет господа .сейчас другие времена и человек сейчас сам себе хозяин и ждать от государства подачек очень глупо.ГБГеннадий БлиновЭто злопыхатель забыл 90-е, но делает всё чтобы к ним вернуться! Ей Богу вам нужен Сталин!!!SamariumПочему так считают...??? Потому что обманывает... Если бы было иначе не считали бы так...Владимир ПетровГосударство НЕ может обманывать или не обманывать уже по определению! Обманывать может только человекообразный примат, каковым является ЛЮБОЙ, попавший во власть! Главная (и единственная) цель такого примата - ВОРОВАТЬ, ВОРОВАТЬ, ВОРОВАТЬ неограниченно и безнаказанно! Поэтому ожидать от власти, что она НЕ будет обманывать свой народ - примитивная утопия! В 1917-м году народ взбунтовался и скинул существующую на тот период продажную власть! Несколько лет после этой революции продажных человеко-приматов во власти было не слишком много! Но! Законы Природы отменить НЕВОЗМОЖНО, даже тогда, когда эти законы очень кому-то не нравятся! И в соответствии с этими законами власть просто НЕ может быть НЕ продажной! Можно только на очень короткое время скинуть власть продажную и назначит власть честную! Через этот короткий промежуток власть снова надо менять! Но делать это на законном основании - не получится, так как ВСЕ законы пишут те же продажные власть имущие приматы! Так что революции становятся НЕИЗБЕЖНЫМИ! Меня за эти слова можно, конечно, засудить и посадить в тюрьму! Но суть от этого НЕ изменится! Сам я уже слишком стар! Поэтому проживу я месяцем больше или месяцем меньше - мне уже до лампочки! Но любая власть ПРИ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМАХ её назначения очень скоро начнёт ВОРОВАТЬ, ВОРОВАТЬ, ВОРОВАТЬ неограниченно и безнаказанно!Галина ПотапчикКаждый судит по себе!! Уверена что автор и его окружение тоже из 90тых- Ельцинских!!!Врет автор, врет и прикрывается заботой к Россиянам!!!Юрий Кушнаревв чём он врёт,только конкретноГПГалина ПотапчикЯ не собираюсь здесь писать трактаты, но Ведь тогда манипуляторы как Вы начинают использовать в своих грязных целях естественную тягу людей к справедливости, к лучшей жизни, чувство сострадания, патриотизм, стремление наказать виновных. И все эти благородные порывы приводят к антигуманным поступкам.ЕАЕвгений АлексеенкоЕсли наше правительство, что-то отрицает - значит это обязательно было. И смех и грех, но это срабатывает практически всегда, вот смотрите : Если государство говорит, что контролирует инфляцию - значит цены опять сильно вырастут. Если государство начинает борьбу с бедностью, значит бедных станет ещё больше. Если государство начинает борьбу с коррупцией значит коррупция ещё сильнее будет расцветать. Если государство берётся за образование и медицину, значит эти отрасли обречены. И еще много чего обещал и где это?ВВасилийЕсли обещает не поднимать пенсионку, ...Владимир Домнин"Почему большинство россиян считает что государство обманывает их?" Потому что государство обманывает их.Vladimir MordikА когда жиды говорили правду обычным людям?Mike хКак всегда 3,14здятВладимирСтаринная русская пословица: жuду верить, что ситом воду мерятьКошмарНи хрена у аффтора родни и знакомых! Аж более 90% россиян... Охренеть можно....))) Это же сколько он выпил?!VGVasily GolovНарод и ныне обманываться рад.Мошенники по 5 млрд руб в мес получают от населения.Лезут в кредиты и перечисляют по телефонному звонку деньги.В колониях,СИЗО,и городах Украины созданы колцентры для мошенников.Разработана программу для звонка с чужого телефона.Украинец из Днепра может звонить от имени родственника на Сахалин.Родственник в Петербурге. ФИО знают.Эта цифра прозвучала на передаче А.Малахова "Прямой эфир".Есть видео.Ознакомьтесь онлайн.TTeodorНасколько я знаю, что сколько живу, столько и обманывают. Уже такое состояние, что даже скажут правду - не поверю. Посмотрите на промасленные, самодовольные до наглости фейсы депутатов, олигархов, министров. Вы думаете у них есть совесть? Те, кто с совестью, в этой стае не уживаются. Хоть и говорят, что Россия исчерпала свой лимит на революции, ну а как, в такой ситуации без неё? Я не о бойне на улицах, я о бойне в мозгах. Пора найти, наконец, свой путь развития и он, ну никак, не капиталистический.ВЛВиталий ЛитвиновНу дык предложи, новый общественный строй, который должен прийти на смену Капитализму. Пока на земле нет и не было такого человека знающего как построить и что это такое будет после капитализма. Никто не знает, как эта формация должна действовать, мало того даже не сразу заметят когда она придёт, сформулируют потом, когда определятся её основные экономические черты и трудовые взаимоотношения. Новая формация появится только тогда, когда появятся новые прорывные технологии, такие как: обработка камня-каменный век, металлургия-медный и железный породившие рабовладение просуществовавшее до наших дней в том или ином виде; приручение и разведение животных, породило владельцев скота и земельных участков, что привело к появлению феодализма, ну а наука и появление машин заменяющих труд человека, значительно усиливших производительность труда, привели к развитию отношений. которые принято называть капитализмом, социализм это ничто иное, как одна из ветвей капитализма и пока не будет нового научнрго и технического прорыва, каким он будет никто не знает, мы будем жить и развиваться в условиях капитализма. В своё время самый великий гуру современности в области взаимоотношений труда и капитала предупреждал: новая общественная формация придёт на смену капитализма эволюционным путём. Ленин со товарищи не вняли учителю, утопили в крови кучу наших соотечественников, совершили революцию и получили пшик. Всё вернулось на круги своя, можно дурить людей, природу надурить нельзя.Комментировать
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