Что конкретно представляет собой начало переговоров о вступлении Молдовы в ЕС

Решение Европейского совета о начале с Молдовой и Украиной переговоров по вступлению в Европейский союз было политическим, но прогресс на самих переговорах с Европейской комиссией будет зависеть уже от нашей страны, от того, насколько качественно она будет вести переговоры и внедрять законодательство Европейского союза.