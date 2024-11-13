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Наместников против «Рейнджерс»: 5-й гол в сезоне, 4 броска и 4 потери за 13:40. У него 12 очков и «+11» в 16 играх

«Виннипег» обыграл клуб из Нью-Йорка (6:3) в очередном матче регулярного чемпионата.  В активе 31-летнего форварда «Джетс» стало 12 (5+7) очков в 16 играх в сезоне при полезности «+11».

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