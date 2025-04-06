📹⚡️Результат высокоточного удара стратегической крылатой ракетой 3М14Т (либо Х-101) по зданию бизнес-центра Forum Park Plaza в Киеве.
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📹⚡️Результат высокоточного удара стратегической крылатой ракетой 3М14Т (либо Х-101) по зданию бизнес-центра Forum Park Plaza в Киеве.