Кровь для пострадавших в ходе теракта в «Крокусе» сдали жители 86 регионов РФ

Более 24 тысяч человек на территории 86 регионов Российской Федерации приняли участие в сдаче крови, которая будет направлена на помощь пострадавшим в результате теракта, произошедшего в подмосковном «Крокус Сити Холле».
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