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Георгиев отразил 33 броска «Вегаса» из 35 и одержал 3-ю победу в 4 матчах за «Колорадо» в сезоне

Александр Георгиев отразил 33 броска «Вегаса» из 35 и одержал 3-ю победу в 4 матчах в сезоне. Российский вратарь помог «Колорадо» обыграть «Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ.

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