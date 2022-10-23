Георгиев отразил 33 броска «Вегаса» из 35 и одержал 3-ю победу в 4 матчах за «Колорадо» в сезоне

Александр Георгиев отразил 33 броска «Вегаса» из 35 и одержал 3-ю победу в 4 матчах в сезоне. Российский вратарь помог «Колорадо» обыграть «Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ.
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