WSJ: будущему шефу Пентагона Хегсету не дали охранять Байдена из-за татуировки

Выдвиженец избранного президента США Дональда Трампа на пост министра обороны и главы Пентагона Пит Хегсет не смог попасть в январе 2021 года на инаугурацию президента Джо Байдена из-за наличия татуировок.
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