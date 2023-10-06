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Цены на такси в российских регионах взлетели на 44%

Цены на такси в российских регионах взлетели на 44%

Как сообщает РБК со ссылкой на замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко, в половине российских регионов зафиксирован ощутимый рост цен на услуги такси.

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