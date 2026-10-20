Люди пожилого возраста довольно часто жалуются на плохую работу кишечника. Врачи в таких случаях ставят диагноз синдром «ленивого желудка», диспепсия и назначают, как правило, различные лекарства и соблюдение диеты.
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