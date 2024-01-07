Елена Рыбакина стала победительницей турнира WTA-500 в Брисбене

В финале соревнований по теннису в Брисбене (Австралия) Елена Рыбакина из Казахстана, занимающая четвёртое место в мировом рейтинге, с лёгкостью обыграла свою ближайшую преследовательницу Арину Соболенко из Беларуси.
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