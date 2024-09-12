Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 412 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

МИД Польши: Готовы высылать беженцев обратно на Украину для пополнения ВСУ

МИД Польши: Готовы высылать беженцев обратно на Украину для пополнения ВСУ

Польша готова высылать украинцев призывного возраста на родину, чтобы они встали под ружье. Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Гыгыгы до последнего....
Ответить
15 час.
Алексей Горшков
Трещит Евросоюз... Может, для безмятежного мирного времени он и хорош был - но такое не вечно! А потворствование уклонистам заложено в саму идею ЕС с её принципом открытости границ! И вообще мне кажется, что Евросоюз МЕРТВОРОЖДЁННАЯ организация - какое-то &quot;европейское гауляйтерство&quot; США, чтобы последним УДОБНЕЕ УПРАВЛЯТЬ европейскими странами было - &quot;рулить&quot; не каждой отдельной подчинённой страной - А ВСЕМИ СКОПОМ, исключительно в СВОИХ ИНТЕРЕСАХ, ИГНОРИРУЯ ИНТЕРЕСЫ САМИХ ЕВРОПЕЙЦЕВ !!!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх