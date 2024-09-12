Польша готова высылать украинцев призывного возраста на родину, чтобы они встали под ружье. Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
МИД Польши: Готовы высылать беженцев обратно на Украину для пополнения ВСУ
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Гыгыгы до последнего....
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15 час.
Алексей Горшков
Трещит Евросоюз... Может, для безмятежного мирного времени он и хорош был - но такое не вечно! А потворствование уклонистам заложено в саму идею ЕС с её принципом открытости границ! И вообще мне кажется, что Евросоюз МЕРТВОРОЖДЁННАЯ организация - какое-то "европейское гауляйтерство" США, чтобы последним УДОБНЕЕ УПРАВЛЯТЬ европейскими странами было - "рулить" не каждой отдельной подчинённой страной - А ВСЕМИ СКОПОМ, исключительно в СВОИХ ИНТЕРЕСАХ, ИГНОРИРУЯ ИНТЕРЕСЫ САМИХ ЕВРОПЕЙЦЕВ !!!
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14 час.
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