МИД Польши: Готовы высылать беженцев обратно на Украину для пополнения ВСУ

Алексей Горшков

Трещит Евросоюз... Может, для безмятежного мирного времени он и хорош был - но такое не вечно! А потворствование уклонистам заложено в саму идею ЕС с её принципом открытости границ! И вообще мне кажется, что Евросоюз МЕРТВОРОЖДЁННАЯ организация - какое-то "европейское гауляйтерство" США, чтобы последним УДОБНЕЕ УПРАВЛЯТЬ европейскими странами было - "рулить" не каждой отдельной подчинённой страной - А ВСЕМИ СКОПОМ, исключительно в СВОИХ ИНТЕРЕСАХ, ИГНОРИРУЯ ИНТЕРЕСЫ САМИХ ЕВРОПЕЙЦЕВ !!!