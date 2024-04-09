Трюдо подтвердил переговоры Канады о вступлении в военный альянс в Азии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил участие страны в военном альянсе AUKUS. Он отметил, что Канада уже является наблюдателем в рабочих группах второго компонента AUKUS и проводит переговоры с США, Великобританией и Австралией о более тесном сотрудничестве.