Нацонализм уральского разлива: грозило ли «опорному краю державы» заболеть «украинством?»

В июле нынешнего года исполнилось тридцать лет недолгому, но яркому, как челябинский метеорит, явлению под названием Уральская республика.
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