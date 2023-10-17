ВС России впервые применили по ВСУ новую смертоносную огнеметную систему "Тосочка"

По скоплению украинской пехоты внезапно ударил термобарический снаряд повышенной дальности.Минобороны России рассказало РИА Новости о применении в зоне СВО войсками Центрального военного округа по скоплению войск противника новой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка".
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