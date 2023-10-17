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ВС России впервые применили по ВСУ новую смертоносную огнеметную систему "Тосочка"

ВС России впервые применили по ВСУ новую смертоносную огнеметную систему "Тосочка"

По скоплению украинской пехоты внезапно ударил термобарический снаряд повышенной дальности.Минобороны России рассказало РИА Новости о применении в зоне СВО войсками Центрального военного округа по скоплению войск противника новой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка".

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