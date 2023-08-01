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Агкацев о «Краснодаре»: «Игра с каждым матчем меняется в лучшую сторону. Стала вариативнее, не по шаблону»

— Многие считают, что «Краснодар» при Ивиче стал прагматичнее. Волков говорил, что команда начала играть на победу, а не в красивый футбол.

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