Результаты третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию 6 ноября

2–6 ноября пройдет третий этап Гран-при России по фигурному катанию «Идель» в Казани. Результаты второго дня взрослых соревнований 6 ноября 13:00 — танцы на льду, произвольный танец 14:15 — женщины, произвольная программа 16:15 — пары, произвольная программа 17:30 — мужчины, произвольная программа.
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