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Частота — залог здоровья: медтех-гигант из США запросил радиочастоты в РФ

Частота — залог здоровья: медтех-гигант из США запросил радиочастоты в РФ

Американская GE HealthCare, связанная с индустриальным гигантом General Electric, подала заявку на расширение перечня полос, разрешенных в РФ для использования промышленными и медицинскими установками, узнали «Известия».

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