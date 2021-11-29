Да, Украина оккупирована! Вот так и выглядит нацистская оккупация! ...

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»Дикари и фашисты, называющие себя украинскими патриотами, продолжают глумиться над историей, памятью и над людьми, которые героически отдали свои жизни ради вот таких вот моральных уродов.
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»Дикари и фашисты, называющие себя украинскими патриотами, продолжают глумиться над историей, памятью и над людьми, которые героически отдали свои жизни ради вот таких вот моральных уродов.
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