Спички - не игрушка

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Да, Украина оккупирована! Вот так и выглядит нацистская оккупация! ...

Да, Украина оккупирована! Вот так и выглядит нацистская оккупация! ...

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»Дикари и фашисты, называющие себя украинскими патриотами, продолжают глумиться над историей, памятью и над людьми, которые героически отдали свои жизни ради вот таких вот моральных уродов.

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