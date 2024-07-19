Илья Андреев: «Важно пробовать что-то новое, не стоять на месте»

Победитель Молодежной премии правительства Санкт-Петербурга - о залоге успеха Моя основная деятельность заключается в развитии процессов организации, формировании сбалансированных материальных и информационных потоков, а также совершенствовании культуры управления и производства.
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