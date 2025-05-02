В ГД внесли законопроект о лишении дропперов свободы на срок до 6 лет

Российское правительство в пятницу внесло в Государственную думу законопроект об уголовной ответственности для тех, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег (дропперов).
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