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Теннисистка Яценко выиграла дебютный матч на турнирах Большого шлема

Теннисистка Яценко выиграла дебютный матч на турнирах Большого шлема

160-я ракетка мира российская теннисистка Полина Яценко пробилась во второй круг Открытого чемпионата США.

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