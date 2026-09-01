Interesting setup on CL1! Crude Oil Futures NYMEX:CL1! Fibonacci_Flow Interesting setup on CL1! Price is currently trading in an area where I’m watching for a potential bearish setup.
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