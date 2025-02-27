Россия снизит пошлину на экспорт подсолнечного масла почти вдвое

Министерство сельского хозяйства России в марте 2025 года снизит пошлину на экспорт подсолнечного масла из РФ до 9 333,2 рубля за тонну, следует из информации, опубликованной на официальном сайте ведомства.
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