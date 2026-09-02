Министр США предсказал рост добычи нефти в Венесуэле в 2027 году

Министр энергетики США Крис Райт сообщил, что добыча нефти в Венесуэле может превысить 1,5 млн баррелей в день в первой половине 2027 года.
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