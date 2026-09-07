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Владимирские новости

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В Собинском районе судят за нападение на инвалида

В Собинском районе судят за нападение на инвалида

Обвиняемый избил инвалида с детства, нанеся ему закрытый перелом нижней челюсти. Пострадавшему 19 лет, а его обидчик решил отомстить за ссору брата.

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