Число проблемных объектов долевого строительства на Дальнем Востоке сократилось более чем в 2 раза

На Дальнем Востоке в результате принятых органами прокуратуры комплексных мер прокурорского реагирования и взаимодействия с органами исполнительной власти регионов число проблемных объектов долевого строительства за последние два года сократилось более чем в 2 раза (с 110 до 51), сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления ГП РФ по ДФО.