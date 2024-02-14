Сердюков: обстановка на рубежах ОДКБ требует укрепления военного потенциала

Обстановка на рубежах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) требует укрепления военного потенциала организации, заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
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