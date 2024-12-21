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В Раде рассказали, когда снизят мобилизационный возраст на Украине

В Раде рассказали, когда снизят мобилизационный возраст на Украине

Волянский: мобилизационный возраст на Украине снизят в начале 2025 года Мобилизационный возраст на Украине будет снижен в первые месяцы 2025 года, заявил в эфире YouTube-канала «Новости Live» советник комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский.

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СК
Сергей Карабухин
Идиотизм относится к психической болезни, обусловленной задержкой в развитии умственных способностей в начале первых лет жизни. Данное заболевание относят к врожденному слабоумию. Тяжелая форма патологии отмечается полнейшим отсутствием речи, мышления, снижением болевой чувствительности. Причины идиотизма Причины, вызвавшие идиотизм, могут быть различными: - случайное повреждение у новорожденного головы; - инфекционное заболевание, осложнившееся воспалением мозга; - генетическая предрасположенность к душевным и нервным болезням; - пьянство, во время зачатия; - болезни или нравственные потрясения будущей матери в период беременности; - родство родителей; - наследственный сифилис; - задержка зародышевого развития мозга; - дурные гигиенические условия, недостаточное питание, чрезмерное укутывание головы; - применение водки, опия в убаюкивании ребенка.
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