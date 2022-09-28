Каждой компании предложили дать долю на бронь от мобилизации

Во фракции ЛДПР в Госдуме подготовили письмо в правительство с предложением установить квоты сотрудников на каждом предприятии, которые смогут получить бронь от мобилизации, рассказал «Известиям» инициатор обращения депутат ГД Владимир Кошелев.