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Каждой компании предложили дать долю на бронь от мобилизации

Каждой компании предложили дать долю на бронь от мобилизации

Во фракции ЛДПР в Госдуме подготовили письмо в правительство с предложением установить квоты сотрудников на каждом предприятии, которые смогут получить бронь от мобилизации, рассказал «Известиям» инициатор обращения депутат ГД Владимир Кошелев.

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