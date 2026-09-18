В Алматы изменят схемы движения четырех автобусных маршрутов

В Алматы временно изменятся схемы движения автобусных маршрутов №17, №46, №93 и №123. Изменения связаны с проведением праздничных мероприятий ко Дню города и перекрытием движения по улице Омарова в районе школы-гимназии №148, передает inAlmaty.
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