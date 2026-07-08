СР потребовала ограничить приём на работу в полицию выходцев из азиатских стран

Именно такой заголовок появился 8 июля на официальном сайте партии "Справедливая Россия".Дело в том, что группа депутатов-справороссов внесла на рассмотрение Государственной Думы законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»".